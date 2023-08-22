"Необратимые потери": в Defense Express назвали приблизительное количество ракетоносцев Ту-22, которые еще остались в РФ
В России есть еще примерно 60 бомбардировщиков Ту-22М3, из них – в рабочем состоянии – 20-30 самолетов. Также оккупанты не могут возобновить их производство
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
"Что касается Ту-22М3 – они теряются безвозвратно. Возможностей по восстановлению этих самолетов у них нет. Технология производства и кооперационные связи потеряны. Оккупанты говорят о том, что в арсеналах до 60 подобных бомбардировщиков", - сказал он.
Рябых отметил, что режим их использования говорит о том, что большинство из них достаточно плохом техническом состоянии.
"То, что было поражено в последние дни - это готовившиеся к взлету боевые самолеты были заправлены и находились в местах дислокации, готовые к использованию в преступлениях. Специалисты оценивают, что в рабочем состоянии примерно двух-трех десятков. Теперь их стало на 2 самолеты по меньшей мере меньше", - подытожил эксперт.
- Ранее российский телеграмм-канал Baza сообщил, что на территорию воинской части в Калужской области залетел неизвестный беспилотник, разразившийся над взлетно-посадочной полосой. Украинская разведка заявляет, что на российском аэродроме Шайковка в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет , однако власти РФ это скрывают.
- СМИ со ссылкой на источники в разведке писали , что за последние несколько дней координированные ГУР диверсанты обезвредили пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики.
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