"Необратимые потери": в Defense Express назвали приблизительное количество ракетоносцев Ту-22, которые еще остались в РФ

Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"Что касается Ту-22М3 – они теряются безвозвратно. Возможностей по восстановлению этих самолетов у них нет. Технология производства и кооперационные связи потеряны. Оккупанты говорят о том, что в арсеналах до 60 подобных бомбардировщиков", - сказал он.

Рябых отметил, что режим их использования говорит о том, что большинство из них достаточно плохом техническом состоянии.

"То, что было поражено в последние дни - это готовившиеся к взлету боевые самолеты были заправлены и находились в местах дислокации, готовые к использованию в преступлениях. Специалисты оценивают, что в рабочем состоянии примерно двух-трех десятков. Теперь их стало на 2 самолеты по меньшей мере меньше", - подытожил эксперт.