Необходимых предпосылок нет, - Песков о возможности встречи Зеленского и Путина
В Кремле заявили, что пока нет оснований для встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина
Об этом сообщает Reuters.
В ответ на вопрос о предложении президента Турции Реджепа Эрдогана выступить посредником в мирных переговорах спикер Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться лишь после того, как обе стороны "сделают домашнее задание".
Песков также утверждает, что "украинская делегация исчезла с радаров, переговорного процесса сейчас нет".
"Что касается встречи президентов Путина и Зеленского, то она возможна только после того, как делегации проделают всю домашнюю работу. Этого не произошло, поэтому нет необходимых предпосылок для встречи", - добавил спикер Путина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.49
Покупка 38.49Продажа 39.51
-
EUR
Покупка 38.85Продажа 39.97
- Актуальное
- Важное