Об этом сообщает Reuters.

В ответ на вопрос о предложении президента Турции Реджепа Эрдогана выступить посредником в мирных переговорах спикер Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться лишь после того, как обе стороны "сделают домашнее задание".

Песков также утверждает, что "украинская делегация исчезла с радаров, переговорного процесса сейчас нет".

"Что касается встречи президентов Путина и Зеленского, то она возможна только после того, как делегации проделают всю домашнюю работу. Этого не произошло, поэтому нет необходимых предпосылок для встречи", - добавил спикер Путина.

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