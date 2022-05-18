Политик высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Президента страны-агрессора России Путина нужно "сушить" экономически. Сегодня Путин продолжает финансировать свою российскую военную машину путем получения средств за торговлю энергоносителями. Россия как получала ежедневно $1 миллиард от реализации своих углеводородов и энергетических ресурсов, так и продолжает получать. Есть такой показатель, как текущий счет платежного баланса - насколько больше валюты в Россию придет, чем выйдет из российской экономики - в 2021 г. эта цифра достигала $120 млрд, в 2022 г. - $250 млрд, из-за роста цен на энергоносители", - отметил Яценюк.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что вопрос введения жестких экономических санкций в отношении России остается открытым, и это относится не только к решениям Европейского Союза.

"Самое важное сейчас - лишить Путина финансовых ресурсов. Лишить тех денег, которые он получает как из Европейского Союза, так из Китая и Индии, продавая свои энергетические ресурсы и финансируя войну против Украины. Ключевое сейчас в вопросе санкций - ввести жесткие экономические и энергетические санкции против Российской Федерации", – отметил Арсений Яценюк.

14 мая Reuters сообщил, что Евросоюз оставит пункт об эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций, несмотря на сложные переговоры по его введению.

Bloomberg сообщает, что Германия до конца 2022 года полностью откажется от российской нефти вне зависимости от решения Евросоюза об эмбарго.

Планы Европейского Союза по вводу нефтяного эмбарго против России блокируются одним из 27 членов блока.

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