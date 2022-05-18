Необходимы жесткие санкции: Путина нужно "сушить", чтобы не было денег на войну против Украины, - Яценюк
Премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк считает, что мировое сообщество должно вводить более жесткие экономические санкции в отношении России, чтобы у президента страны-агрессора Владимира Путина не было средств для войны против Украины
Политик высказал такое мнение в эфире Еспресо.
"Президента страны-агрессора России Путина нужно "сушить" экономически. Сегодня Путин продолжает финансировать свою российскую военную машину путем получения средств за торговлю энергоносителями. Россия как получала ежедневно $1 миллиард от реализации своих углеводородов и энергетических ресурсов, так и продолжает получать. Есть такой показатель, как текущий счет платежного баланса - насколько больше валюты в Россию придет, чем выйдет из российской экономики - в 2021 г. эта цифра достигала $120 млрд, в 2022 г. - $250 млрд, из-за роста цен на энергоносители", - отметил Яценюк.
Бывший премьер-министр подчеркнул, что вопрос введения жестких экономических санкций в отношении России остается открытым, и это относится не только к решениям Европейского Союза.
"Самое важное сейчас - лишить Путина финансовых ресурсов. Лишить тех денег, которые он получает как из Европейского Союза, так из Китая и Индии, продавая свои энергетические ресурсы и финансируя войну против Украины. Ключевое сейчас в вопросе санкций - ввести жесткие экономические и энергетические санкции против Российской Федерации", – отметил Арсений Яценюк.
- 14 мая Reuters сообщил, что Евросоюз оставит пункт об эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций, несмотря на сложные переговоры по его введению.
- Bloomberg сообщает, что Германия до конца 2022 года полностью откажется от российской нефти вне зависимости от решения Евросоюза об эмбарго.
- Планы Европейского Союза по вводу нефтяного эмбарго против России блокируются одним из 27 членов блока.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.87Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное