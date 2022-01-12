"Необходимо выполнить ранее достигнутые договоренности": спикер Путина о заявлении Зеленского о необходимости проведения нового нормандского саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед проведением нового нормандского саммита необходимо "сначала выполнить ранее достигнутые договоренности"
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, на сегодняшний день нет понимания, если бы мог состояться нормандский саммит на уровне лидеров Украины, РФ, Германии и Франции, но "намеки на эту встречу никогда не исчезали".
Он также отреагировал на заявление Зеленского о том, что Украина готова к решениям по урегулированию ситуации на Донбассе на новом саммите.
"Российская сторона тоже готова предметно договариваться, но перед тем как предметно договариваться, нужно предметно выполнить имеющиеся договоренности. Иначе грузить новые невыполнимые договоренности на невыполненные договоренности - не думаем, что это правильная практика", - добавил спикер Путина.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта с РФ. Он сообщил о готовности к необходимым решениям в ходе нового саммита стран Нормандской четверки.
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