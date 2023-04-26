Об этом рассказал эксперт по внешней и политике безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара в эфире Эспрессо.

"Россия является достаточно крупным государством по размеру и имеет диверсифицированные экономические отношения с другими частями света, прежде всего тем же Китаем и Индией. И у них есть возможность избегать болезненного эффекта от санкций", - рассказал эксперт.

Хара также добавил, что в марте из черноморских портов Россией было экспортировано рекордное количество нефти – 5,5 млн тонн. В Индию поставки увеличились в 1,6 раза, в Китай – в 5,5 раза.

"К сожалению, есть недоработки и европейцев, и американцев в вопросах выполнения санкций. Из тех 5,5 млн тонн, которые экспортированы на внешние рынки, были задействованы 8 судов, имеющих владельцев или флаг Европейского союза. Важный факт, что происходит перевалка с танкеров малых на большие у берегов Греции. И пока мы не видим острой реакции", - сказал Александр Хара.