Необходимо ужесточать уже существующие санкции, а не добавлять новые, - эксперт по безопасности Хара
Россия имеет достаточно диверсифицированные отношения с миром, так что большое количество, а также многообразие введенных ограничений не дают необходимого эффекта. Поэтому необходимо усиливать санкции, а не вводить новые
Об этом рассказал эксперт по внешней и политике безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара в эфире Эспрессо.
"Россия является достаточно крупным государством по размеру и имеет диверсифицированные экономические отношения с другими частями света, прежде всего тем же Китаем и Индией. И у них есть возможность избегать болезненного эффекта от санкций", - рассказал эксперт.
Хара также добавил, что в марте из черноморских портов Россией было экспортировано рекордное количество нефти – 5,5 млн тонн. В Индию поставки увеличились в 1,6 раза, в Китай – в 5,5 раза.
"К сожалению, есть недоработки и европейцев, и американцев в вопросах выполнения санкций. Из тех 5,5 млн тонн, которые экспортированы на внешние рынки, были задействованы 8 судов, имеющих владельцев или флаг Европейского союза. Важный факт, что происходит перевалка с танкеров малых на большие у берегов Греции. И пока мы не видим острой реакции", - сказал Александр Хара.
- 25 апреля, международная санкционная группа, группа экспертов, возглавляемая Андреем Ермаком и Майклом Макфолом, представила документ об ужесточении санкций против России.
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