Необходимо ускорить процесс переобучения украинских пилотов работе на самолетах F15 и F16, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Есть раздел между самолетами F-15, F-16 и самолетом нового поколения F-35. Мы не претендуем на последний, однако активно проводим информационную политику, в частности это подтверждает пребывание наших пилотов в Вашингтоне, чтобы ускорить переобучение наших пилотов непосредственно на F- 15 и F-16", - подчеркнул он.



Згурец добавил, что для обучения украинских пилотов на F-15 и F-16 необходимо до полугода.



"В частности, пилоты, которые были в Вашингтоне, говорили о том, что нам необходимо максимум пол года, чтобы переучиться на американские истребители, в том числе с учетом того, что это переобучение будет предусматривать и использование вооружения, и ведение групповых боевых действий", - сказал эксперт.



Згурец также отметил, что эти образцы самолетов необходимы Украине, чтобы осуществлять целостную противовоздушную оборону.



"Истребители нам необходимы, потому что прежде всего они должны выполнять функцию противовоздушной обороны, перехватывая крылатые ракеты. Мы большая страна, и не можем обеспечить оборону только точечными средствами. Учитывая, что враг атакует большую часть нашей территории, нам нужно патрулировать наше воздушное пространство, используя очередные силы авиации, в том числе те же F16, а также F-15 гораздо интереснее тем, что его комплекс вооружения позволяет непосредственно на расстоянии по 300 км уничтожать системы противовоздушной обороны противника", - подчеркнул он.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что только с 24 по 27 июня россияне выпустили по Украине около 130 крылатых ракет.



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