Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Сквозь призму событий на Донбассе я являюсь сторонником усиления наших артиллерийских способностей и дальнобойных средств поражения. Если мы говорим, что перешеек между Рубежным и Попасной составляет 25 км, то от Полтавы до зоны боевых действий - около 300 км, то имея дальнобойные средства поражения. мы могли бы уничтожать врага на подходах к Северодонецку, не рискуя личным составом", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что нужно определить, что мы будем делать дальше, как отразим атаку врага на Востоке Украины.

"Сейчас вся тяжесть войны лежит на плечах бригад, которые вплотную воюют с российскими войсками, которые подтянуты по всем направлениям, которые могут продержаться еще несколько дней. И глава Луганской ОВ Сергей Гайдай прав, когда говорит, что потенциал врага может иссякнуть до конца недели и нам нужно это удержать.Но что дальше?Нам дальше необходимо принимать решение, или мы там остаемся, или наносим поражение, или понимая дальнейшие риски, отходим на заранее подготовленные рубежи.Увидим, какой будет риторика Генерального штаба ВСУ, поскольку ситуация вокруг Северодонецка остается сложной", - заметил Сергей Згурец.

Военный эксперт Петр Черник считает, что стране-агрессорке Российской Федерации не удалось достичь большой цели, так что теперь враг поставил меньшую стратегическую цель - котел вокруг Северодонецка и Лисичанска.

Генштаб ВСУ утром 26 мая сообщил, что оккупанты сосредоточились на взятии под контроль Лимана, закреплении в Северодонецке и улучшении тактического положения на Николаевском направлении.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области 25 мая оккупанты обстреляли 27 домов, предприятие, центр резинопомощи, ЦНАП и дом культуры и убили трех человек.

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