"Необходимо соответствовать стандартам и убеждать скептиков": президент Латвии о вступлении Украины в ЕС

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По словам президента, для вступления в ЕС страна должна достичь стандартов. Это условие является важной для того, чтобы союз работал как единое целое.

"Поэтому это предпосылка, чтобы союз продолжал функционировать. Если один или несколько членов не достигают этих общих стандартов, это создает сложности и для других стран. Главная причина стремиться к вступлению - это соответствовать этим стандартам", - пояснил он.

Левитс отметил, что Латвия поддерживает расширение ЕС.

"Мы и такие страны, как Литва, Эстония и некоторые другие, более открыты к принятию в состав ЕС таких стран, как Украина, Грузия и Молдова. Я вижу, что необходимо убеждать более скептически настроенных членов. И реформы в Украине помогут нам убедить их", - добавил президент Латвии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству в Евросоюзе.