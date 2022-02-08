Необходимо сформировать конкретные цели, – Песков об условии проведения встречи Путина и Зеленского

Об этом сообщает российский "ТАСС".



Он отметил, что цели пока не сформулированы, а для проведения встречи это "необходимо".



"Сначала нужно понять, встречаться президентам РФ и Украины с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Это понимание пока не созрело", - сказал Песков.



По его словам, РФ априори не отказывается от потенциальной встречи Путина и Зеленского.



"Что касается встречи Путина с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым вузов в ситуации на юго-востоке страны, РФ будет готова встречаться с кем угодно", - сказал он.

Напомним, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность быть посредником в переговорах между Украиной и РФ.

Нардеп Олег Синютка назвал "чрезвычайной опасностью для государства" прямую встречу Зеленского с Путиным.