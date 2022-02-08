Необходимо сформировать конкретные цели, – Песков об условии проведения встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для встречи президентов Украины и РФ нужны конкретные цели
Об этом сообщает российский "ТАСС".
Он отметил, что цели пока не сформулированы, а для проведения встречи это "необходимо".
"Сначала нужно понять, встречаться президентам РФ и Украины с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Это понимание пока не созрело", - сказал Песков.
По его словам, РФ априори не отказывается от потенциальной встречи Путина и Зеленского.
"Что касается встречи Путина с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым вузов в ситуации на юго-востоке страны, РФ будет готова встречаться с кем угодно", - сказал он.
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