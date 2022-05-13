Необходимо продолжать оказывать давление на Россию санкциями и новыми поставками оружия в Украину, - глава МИД Британии
Важно продолжать давление на Россию, поставляя Украине больше оружия и вводя дополнительные санкции
Об этом сказала министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
"Сейчас очень важно, чтобы мы продолжали давление на Владимира Путина, поставляя Украине большее оружие и усиливая санкции", - сказала она.
- Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что своим вторжением в Украину Путин, его ближайшее окружение и генералы отражают фашизм и тиранию 70-летней давности.
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7 мая Великобритания заявила , что предоставит Украине еще 1,6 миллиарда долларов военной поддержки и помощи.
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