Необходимо продолжать оказывать давление на Россию санкциями и новыми поставками оружия в Украину, - глава МИД Британии

Об этом сказала министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Сейчас очень важно, чтобы мы продолжали давление на Владимира Путина, поставляя Украине большее оружие и усиливая санкции", - сказала она.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что своим вторжением в Украину Путин, его ближайшее окружение и генералы отражают фашизм и тиранию 70-летней давности.

7 мая Великобритания заявила , что предоставит Украине еще 1,6 миллиарда долларов военной поддержки и помощи.

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