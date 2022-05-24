Заместитель Главы СБ Украины 2014-2015 гг. высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы совершили огромную ошибку. Необходимо было принимать решение не по персоналиям, а по организациям. Необходимо было определить, что "Украинский выбор" - это преступная организация и все, причастные к ее существованию лица, являются преступниками априори. И все: им запрещено участвовать в политической деятельности, если они были активистами, их могут привлечь к ответственности. По такой же аналогии нужно пройтись и по "Партии регионов", "Оппозиционному блоку" и "Оппозиционной платформе - за жизнь". Тогда мы заранее закрыли бы очень много вопросов. Тогда мы имели бы законные основания привлекать к ответственности. А сейчас мы можем только прийти к ним домой и сказать, что следим за ними. В рамках нашего законодательства мы больше ничего не можем сделать", - отметил Ягун.

Генерал-майор добавил, что пока антиукраинские агенты не проявятся, их не видно, а к ответственности привлекают только тех, кто публично выражает свою позицию.

"Мы видим, что время от времени задерживаются люди, которые либо публично высказывались, либо имели отношение к организациям, деятельность которых привела к войне с Россией, либо сейчас сотрудничают с российскими спецслужбами. Мимо не проходят и ни одна коллаборация не остается безнаказанной. В то же время есть скрытые предатели, которые проявляют себя только после прихода оккупантов. К примеру, если бы российские оккупанты пришли на Черкасщину и Житомирщину, там проявились бы депутаты от антиукраинской ОПЗЖ. Но доказать это невозможно, ведь по закону они пока ничего не нарушили", - заметил Виктор Ягун.

4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запретной партии ОПЗЖ избрали "городским главой" Константина Иващенко.

Константин Иващенко получил от российского руководства приказ зачистить часть центрального района города от завалов и тел погибших для проведения парада оккупантов 9 мая.

Мэрия Мариуполя обнародовала список 9 коллаборантов из ОПЗЖ, организовавших "парад" 9 мая и корректировавших российские обстрелы города.

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