Необходимо подчеркнуть мир, что это не просто война, а военные преступления против человечества и ядерный террор, – Чалый

"Если сейчас не будет опережающих действий и решительного превентивного действия, то НАТО перестанет существовать в том виде, в каком существовало до этой войны. Такую же судьбу жду ООН", – сказал Чалый в эфире Espreso.TV



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Посол отметил: "В мире сейчас появляется новый нарратив. Если усилить Украина достаточно мощно, то она пойдет в контрнаступление, а что же делать с Украиной, которая будет освобождать свою страну? Поэтому важно остановить такие нарративы. Необходимо подчеркнуть, что это не просто война, а военные преступления против человечности, человечества, это тоже ядерный террор. Если сейчас это произойдет, то мы увидим очень скоро, как изменится подход к Украине и поддержка страны".



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Также Чалый подчеркнул: "Санкции дают долгосрочный эффект, но не моментальный. Так что еще раз необходимо поднимать людей в европейских странах, чтобы они давили на свои правительства, даже на дружественные правительства как США, просто чтобы изменить подход сопротивления России. Если не действовать опережающе, всегда будем догонять, а Путин это использует… Кроме того, Россия создаст ситуацию прямого столкновения с НАТО, где Альянс не решится ответить».



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