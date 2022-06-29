Необходимо обеспечить поражение России в войне против Украины, - министр иностранных дел Великобритании Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что переговоры с Владимиром Путиным не приведут к миру, необходимо обеспечить поражение РФ
Об этом сообщили Sky news со ссылкой на заявление Трасса.
"Мое очень сильное послание состоит в том, что мы должны сначала победить Россию, а затем вести переговоры", – подчеркнула она.
По мнению Трасса, это важно с точки зрения европейской безопасности, свободы и демократии.
Также британская министерша высказалась против "скорого мира" с Россией путем переговоров, поскольку это может привести к дальнейшей агрессии в будущем.
"Мы должны изучить уроки прошлого, например провал Минских переговоров, чтобы обеспечить мир в этом регионе", - заявила Трасс во время саммита НАТО в Мадриде.
- 29 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул , что будет просить земляков и дальше поддерживать Украину. Также он назвал агрессивность Путина "токсичной маскулинностью", вторжение в Украину "мачо-войной", а также отметил консолидацию НАТО перед российским вызовом.
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