Необходимо наладить постоянную коммуникацию производителей оружия и ВСУ, - директор компании "Атлон Авиа" Вьюник
В Украине необходима постоянная коммуникация производителей вооружения и ВСУ, чтобы военным предлагали новые идеи применения оружия
Об этом заявил директор компании "Атлон Авиа" Артем Вьюник в эфире Эспрессо.
"Есть определенная проблема с коммуникацией. Это больше касается перспективных разработок и поиска инновационных решений. Производитель не может и не должен придумывать технических решений, не понимая проблем или идей военных по поводу их применения на поле боя. Мы должны выстроить очень мощную систему постоянного общения, партнерской работы с ВСУ, конечно, учитывая вопросы секретности", - подчеркнул он.
По словам Артема Вьюника, тогда производители смогут понимать потребности воинов и предлагать интересные решения, о которых военные могли и не знать.
- С 22 февраля 2022 года по 21 июля 2023-го Украина взяла на вооружение 28 моделей беспилотников собственного производства.
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