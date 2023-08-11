Об этом заявил директор компании "Атлон Авиа" Артем Вьюник в эфире Эспрессо.

"Есть определенная проблема с коммуникацией. Это больше касается перспективных разработок и поиска инновационных решений. Производитель не может и не должен придумывать технических решений, не понимая проблем или идей военных по поводу их применения на поле боя. Мы должны выстроить очень мощную систему постоянного общения, партнерской работы с ВСУ, конечно, учитывая вопросы секретности", - подчеркнул он.

По словам Артема Вьюника, тогда производители смогут понимать потребности воинов и предлагать интересные решения, о которых военные могли и не знать.