Необходимо готовиться к полному прекращению поставок российского газа в ЕС, - Урсула фон дер Ляен

Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте и в Страсбурге.

"Нам также необходимо сейчас готовиться к дальнейшему прекращению поставок газа и даже к полному прекращению поставок российского газа", - заявила она.

Фон дер Ляен подчеркнула, что Путин использовать энергию как оружие и ЕС должен быть готов к перебоям в снабжении.

Кроме того, она добавила, что Еврокомиссия в скором времени представит план для ЕС по реагированию в случае чрезвычайной ситуации.

"Мы будем работать, чтобы защитить наш единый рынок и промышленные цепочки поставок от сбоев", – сказала глава Еврокомиссии.

5 июня комиссар Европейского союза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил , что ЕС разработал план замены российского газа. Благодаря новой стратегии Брюссель планирует получить 50 млрд кубометров за счет импорта сжиженного природного газа из США или Катара, еще 10 – через существующие трубопроводы, 25 – компенсировано ускоренным запуском морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей.

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