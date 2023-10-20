Необходимо формировать автономные снайперские группы – они выполняют огромное количество задач, – снайпер ВСУ Черноморец

Об этом он заявил в эфире "Эспрессо".

"Есть положительная динамика в том, что государство, а также западные партнеры готовят и осуществляют переподготовку большого количества снайперов. То есть большое количество снайперов готовят в Украине и на Западе и также неформально мы стараемся проводить переподготовку снайперов. И соответственно вот те снайперы, которых мы обеспечиваем, нам передали 216 винтовок и также 160 государственных винтовок мы смогли поставить в строй, они теперь более эффективно используются, потому что мы лучшие прицелы на них поставили", - отметил он.

Снайпер добавил, что в общей сложности это более 350 снайперов сейчас пользуются их помощью. Но просто подготовить людей недостаточно, Черноморец добавил, что необходимо изучать методичку 21 года "Опыт использования снайперских групп Силами специальных операций на основе опыта АТО", где говорится, что необходимо создавать боевые подразделения от 6 до 10 снайперов, которые были бы обеспечены полноценным прикрытием и разведчиков, и дронов.

"Все очень зависит от того, насколько опытные люди возглавляют эти снайперские группы и насколько они инициативны и могут использовать этот огромный инструментарий", – отметил он.

Также Черноморец отметил, что на некоторых участках фронта есть хорошие снайперы, но "командование не может понять, что их нужно в автономные группы формировать, чтобы они могли работать".

Сейчас везде: на Юге, на Востоке, где функционируют эти группы - они выполняют огромное количество задач, особенно под Купянском. Сейчас самая опасная ситуация, даже опаснее, чем под Авдеевкой. И мы большое количество ребят из Херсонского и других направлений перебрасываем туда и есть результаты. Люди автономно действуют и могут действовать в составе снайперской пары", – сказал снайпер.