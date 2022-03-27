Необходима деблокада Мариуполя, чтобы начать эвакуацию и помочь как гражданским, так и военным в городе, - Жорин

Украинский защитник рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Вчера, 26 марта, в Мариуполе было определенное обострение и очередные попытки атак со стороны российских оккупантов по нескольким направлениям. Это связано с тем, что россияне подтянули резервы и смогли пополнить уже разбитые части: перегруппировать их и сформировать более-менее боеспособные. Попытки атаки со стороны врага успеха не получили и разбились о Мариуполь. Но надо понимать, что численное преимущество оккупантов, в первую очередь в тяжелой бронированной технике, огромное", - отметил Жорин.



Боец добавил, что на улицах города идут бои, но центр, левый и правый берега Мариуполя полностью контролируются украинскими силами.



"Постоянно происходят авиационные удары по городу, работает артиллерия врага и это в первую очередь не позволяет спасать находящееся под завалами гражданское население. Надо понимать, что мы вообще не имеем информации и не можем ее получить по количеству гражданских, которые уже погибли", нуждаются ли в помощи.В тех условиях, что сейчас, это нереально.Сейчас очень важно привлекать внимание всего мира к Мариуполю.Нужно начать деблокаду города, чтобы спасти гражданское население и оказать помощь военным, которые есть в Мариуполе.Эффективную эвакуацию удастся провести только после деблокады, ведь сейчас невозможно даже донести местному населению информацию", - заметил Максим Жорин.

Напомним, вчера стало известно, что в западной части Мариуполя, которая находится сейчас под контролем оккупантов, начались зачистки .

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что город полностью разрушен российскими оккупантами и нуждается в полной эвакуации.