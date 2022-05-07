Нэнси Пелоси назвала Путина трусом
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Путина Трусом и заявила, что поддерживает инициативу об объявлении России государством-спонсором терроризма
Об этом она сказала в интервью американскому каналу MSNBC.
"Путин – трус, – говорит Пелоси. – Он борется против мирных жителей. Он воюет с детьми. Использует их как военное оружие. Поэтому я абсолютно убеждена, что Россия должна быть в списке государств-спонсоров террористов, и я надеюсь, что это произойдет. Я уже определенное время выступаю за это решение".
По ее мнению, если России нет в этом списке, то такой список нужно разорвать и выбросить:
"Речь идет о лидере ядерного государства, которое вторглось в другую страну и еще и угрожает применением тактического ядерного оружия. Речь идет о президенте страны, который превратил собственных солдат в насильников, они насилуют детей – маленьких девочек, одиннадцатилетних, неоднократно на глазах их матерей и матерей на глазах детей. Забирают детей, похищают их".
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