Понимаем, насколько непроста ситуация на наших фронтах. Просил бы вас дать объективную оценку, как разворачиваются наши действия. В частности, речь идет о попытках проводить боевое тестирование российских линий обороны.

Прежде всего, Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма

и изгнанию российских войск из Украины. Так что начало контрнаступления - это важный для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась. На мой взгляд, ВСУ продолжают давить на российскую оборону, выискивая уязвимые места, сбивая россиян с толку относительно того, где будет основное наступление. И, конечно, будут определенные потери. Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил.

У россиян истерика, истерика у Путине. Они не знают, чего ждать, и не чувствуют себя в силе.

Во-первых, большинство российских солдат не хотят воевать. Во-вторых, российские СМИ и военные блогеры наконец-то столкнулись с правдой после того, как им врали в течение последнего года. Теперь они видят, что украинские войска сильны, подготовлены и имеют реальный военный потенциал. Украине также помогает то, что российское руководство ненавидит друг друга. Кадыров, Пригожин, Шойгу – все они ненавидят друг друга, и эта ненависть просачивается к генералам, полковникам и другим людям под ними. Это означает, что российской обороне не хватит сплоченности, если Украина будет продолжать в таком же духе.

Какие, по-вашему, самые слабые места в обороне россиян и в их военной стратегии во время нынешней летней кампании?

Как говорят в армии, первые отчеты никогда не бывают столь хорошими или плохими, какими представляются на первый взгляд. Поэтому следует всегда об этом помнить. Я имею в виду, что командиры ведут отчаянную, жесткую борьбу, однако, несмотря на наше огромное желание быть в курсе, сейчас мы диспонируем откровенно ограниченной информацией и точно не знаем, что именно там происходит. Мы должны запастись терпением по отношению к украинскому Генеральному штабу и украинским солдатам. Они делают ошеломляющую работу, но пройдет еще несколько дней, прежде чем мы сможем узнать больше. Сейчас для меня очевидны определенные тактические слабости с российской стороны. Просматриваю все эти видеозаписи окопов, бункеров, минных полей и всего прочего. Это сложные линии обороны, но именно солдаты в этих окопах имеют решающее значение. Поэтому я нахожусь в ожидании того, стали ли российские солдаты лучше в обороне, чем они были в атаке, но это еще предстоит выяснить. На высшем уровне командования украинский Генеральный штаб проделал очень хорошую работу, отслеживая российские логистические узлы, штабы, усложняя российским войскам процесс принятия ответных решений по маневрам. И опять же отсутствие сплоченности на высшем уровне российского руководства, по моему мнению, является уязвимым местом, которое украинский Генеральный штаб будет исследовать в дальнейшем.

Почему я отдельно говорил об истерике россиян – это значит, что они не знают, не могут спрогнозировать, как будут вести себя военные, и они не понимают стратегического плана нашего командования. Несколько дней назад состоялось общение между главнокомандующим Валерием Залужным и начальником объединенных американских штабов Марком Милли. Как вы думаете, о чем говорили Милли и Залужный?

Конечно, мне неизвестно, что именно они обсуждали, но могу предположить, что генерал Залужный дал генералу Милли оценку того, как продвигается контрнаступление, и какова оперативная ситуация. Залужный, вероятно, отметил, что нужно Украине в ближайшие месяцы, а генерал Милли дал понять, что он и дальше будет делать все возможное для того, чтобы США и другие страны, поддерживающие Украину, продолжали оказывать свою помощь. Итак,

это был разговор двух профессиональных военных, которые с большим уважением относятся друг к другу

и которые обсуждали текущие вызовы.

Как вы оцениваете работу на поле боя американской и европейской боевой техники? В частности, речь идет о «Леопарде-2».

Танк "Леопард" – очень хорошая машина. Но, как и во всем, многое зависит от компетенций персонала, который им управляет, а также от того, насколько хорошо командиры используют танки в бою. Неудивительно, что некоторые танки были повреждены в первые дни, но я заметил, как быстро украинцы смогли восстановить эти танки, вывести их с поля боя, чтобы их можно было отремонтировать. Это важный навык, который Украина уже продемонстрировала. Поэтому я думаю, что мы еще многое увидим, когда начнется активная фаза контрнаступления. Мы увидим большее количество "леопардов", а также других танков, которые будут введены в бой, и тогда преимущество украинских войск именно благодаря современным танкам станет очевидным.

Понимаем, что может быть несколько сценариев большой летней кампании. Насколько масштабны будут боевые действия и насколько активно Россия будет подключать ресурсы? Есть ли у них, по вашему мнению, соответствующие ресурсы, в частности техника, артиллерия и подготовленные человеческие ресурсы?

Допускаю, что украинский Генштаб будет оказывать давление на Россию в нескольких разных местах. Конечно, я не знаю план украинского Генштаба и не должен его знать, ведь украинский Генеральный штаб очень дисциплинирован и прекрасно справляется с защитой информации. То, что я вам рассказываю, является моей субъективной оценкой происходящего. На мой взгляд, одна из первоочередных целей - это добраться до сообщения между Крымом и Россией. Я имею в виду

где-то между Мариуполем и Мелитополем, то есть в районе сухопутного моста. Можно предполагать, что Украине хотелось бы иметь возможность заблокировать этот путь, чтобы начать изоляцию Крыма.

Подтянуть туда больше дальнобойных систем, чтобы начать наносить удары по Севастополю, Сакам, Джанкою, чтобы Крым стал непригодным для российских войск и чтобы они не могли больше там находиться. Это важная часть кампании, которая, вероятно, начнется в ближайшие два месяца. Передача Великобританией систем Storm Shadow является весомым вкладом, благодаря которому Украина уже имеет возможность поражать гораздо более отдаленные цели. Я бы хотел, чтобы администрация Байдена приняла решение о предоставлении систем ATACMS, или беспилотников Grey Eagles, или других систем дальнего радиуса действия, которые позволили бы Украине наносить удары еще глубже в тыл врага. Впрочем, до момента, когда это произойдет, украинские силы будут продолжать попытки изолировать Крым. Также думаю, что мощные усилия будут направлены на обеспечение безопасности атомной электростанции на Запорожье, прежде чем Россия сможет устроить еще одну катастрофу.

Дальнобойные ракетные системы нам очень нужны. Конечно, речь идет об увеличении количества Storm Shadow и ATACMS. В Кремле истерика, член российского Совбеза и бывший президент Медведев сделал чрезвычайно серьезную угрозу, о которой мы говорили гораздо раньше. В частности, он упомянул о риске уничтожения трансатлантических кабелей. Следовательно, россияне могут готовить провокацию на севере, в том числе в районе Арктики.

Для меня не является неожиданностью, что Россия может попробовать это сделать. Они, безусловно, годами работали над возможностью атаковать подводную инфраструктуру и, конечно, мы знаем об этом. Ожидаю, что все соответствующие организации и ведомства делают все возможное для защиты подводной инфраструктуры. За последний год Медведев показал весь свой гениальный стратегический потенциал. Похоже, большую часть своего времени он потратил на угрозы, в то время как стоило беспокоиться о своих солдатах и своей стране, а не о планировании разрушения инфраструктуры западных городов.

Приближается Вильнюсский саммит, а значит, звучат голоса, которые начинают говорить о конкретных гарантиях безопасности для Украины – не бумажных.

Всем известно, что лучшая гарантия безопасности для Украины – это ее членство в НАТО, и я надеюсь, что это произойдет уже скоро. Надеюсь на Вильнюсском саммите будут объявлены конкретные шаги, которые дадут всем понять, что будущее Украины – в НАТО. Даже если они не назовут это планом действий по членству, я думаю, что мы услышим несколько конкретных шагов, которые дадут нам это понимание. Я буду разочарован и думаю, что

Вильнюсский саммит будет неудачным, если этого не произойдет.

И, конечно, все, в частности руководство НАТО, это хорошо понимают. Между тем Соединенные Штаты, а также некоторые другие страны будут делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить себя после того, как она одержит победу над Россией и оккупант покинет территорию Украины. Предполагаю, что США, Польша, Великобритания, возможно, и другие страны, такие как Германия, Франция и другие, продолжат помогать Украине развивать и совершенствовать свою противовоздушную и противоракетную оборону для противостояния угрозам, которые все еще будут поступать со стороны России. Ключевым моментом является то, что Украина должна отвоевать Крым. Если России разрешат оставить за собой Крым, она и дальше сможет совершать нападения на Украину. Они переждут один-два года, пока Запад потеряет интерес, а потом вернутся. И всем в Киеве это известно, и самые серьезные стратегические мыслители прекрасно это понимают. Украине также будет очень трудно восстановить свою экономику, пока Россия держится за Крым, поскольку она может заблокировать доступ к Одессе, Николаеву и, очевидно, к Азовому морю. Поэтому важной частью безопасности Украины будет вытеснение России из Крыма.

Когда россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС – это речь не о самой большой техногенной рукотворной катастрофе на Европейском континенте после Второй мировой войны. Речь идет об однозначном намеке о том, что они могут создать подобную катастрофу, только на Запорожской атомной станции. Хотелось бы верить, что будет какой-то адекватный ответ, чтобы россияне не совершили очередного преступления – на этот раз связанного с ядерной энергией.

Россия четко дала понять, что им безразлично, сколько невинных людей погибнет или какой вред они нанесут окружающей среде. Я имею в виду, что они так и с собственным народом, и с собственной страной обращаются. Поэтому неудивительно, что они могут сделать что-то вроде разрушения Каховской ГЭС или что-то еще хуже. Важно, чтобы не только Запад, но и Китай и Индия дали понять Кремлю, что такой экологический терроризм, такой экоцид неприемлем и что решаться на что-то худшее, напримерна катастрофу на атомной электростанции, для России точно не вариант. Поэтому думаю, что Запад, опосредовано через Пекин и Нью-Дели, должен, насколько это возможно, оказывать давление на Кремль. Также можно начать убеждать всех людей из окружения Путина, которых тоже признают виновными или привлекут к ответственности в международном уголовном суде или в любом другом трибунале за все совершенные ими военные преступления. Они должны начинать чувствовать и понимать, что за все придется заплатить.