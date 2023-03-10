Моя подруга когда-то спросила меня, знаю ли я какое определение в ненависти?

- Гнев, злость и отвращение в сочетании в одном чувство?

- Нет, ненависть – это беспомощность вместе со злобой. Мы ненавидим, пока мы беспомощны, пока не можем наказать тех, кто причинил нам боль. Ненависть разрушает именно потому, что ты не способен наказать за боль, которую тебе нанесли. Но все может измениться, как только ты начинаешь вершить правосудие и наказываешь за совершенное зло или прощаешь.

Я согласен с ней и с ее определением на 100%.

Украинцам нужно будет понять, что либо мы накажем россиян виновных в преступлениях любым способом, либо ненавистью разрушим себя

Читайте также: Расстрел пленного: чтобы не забыть...

Украинцам нужно будет понять, что либо мы накажем россиян виновных в преступлениях любым способом, либо ненавистью разрушим себя. Наказав, мы уже не будем ненавидеть. Не будет кого, не будет причины и мы будем понимать, что возмездие нашло виновного.

Это важно для взросления нации и для понимания, какой институт должен появиться. Это не только вопрос мести и наказания, но и важная практика лечения общества, изнасилованного войной.

И еще одно. Простить я не смогу.

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.