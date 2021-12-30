"Ненавидите свою страну": в РФ депутат предлагает лишать критиков власти гражданства, приобретенного по праву рождения

Об этом Хинштейн написал в своем Telegram, комментируя представленный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о лишении гражданства, предоставленного по праву рождения.



Депутат похвалил инициативу Путина и предложил расширить основания для лишения российского гражданства. По его мнению, должна быть предусмотрена возможность лишения его получивших его по праву рождения.



"Иногда слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам русский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" – заявил Хинштейн.

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