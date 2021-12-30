"Ненавидите свою страну": в РФ депутат предлагает лишать критиков власти гражданства, приобретенного по праву рождения
Российский депутат Госдумы от правящей партии "Единая Россия" Александр Хинштейн предложил лишать гражданства, приобретенного по праву рождения, аргументируя это выступлениями оппозиционеров
Об этом Хинштейн написал в своем Telegram, комментируя представленный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о лишении гражданства, предоставленного по праву рождения.
Депутат похвалил инициативу Путина и предложил расширить основания для лишения российского гражданства. По его мнению, должна быть предусмотрена возможность лишения его получивших его по праву рождения.
"Иногда слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам русский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" – заявил Хинштейн.
29 декабря Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве . Он расширяет список статей уголовного кодекса, осуждение по которым может привести к лишению гражданства человека, получившего его не по праву рождения. Законопроект также упрощает получение российского гражданства для тех людей, которые родились в СССР, и их детей.
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