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Ненавидеть русских для него - как ненавидеть свое детство, - президент ФБУ неоднозначно защитил Усика

27 сентября, 2021 понедельник
21:59
Спорт

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус прокомментировал критику боксера Александра Усика

Продивус написал сообщение в Facebook, где попытался защитить Усика.

"В чем виноват Усик? Опять идет какая-то травля человека, который делом доказывает свое отношение к Украине и украинскому народу. Усик верующий, многие украинцы атеисты. Это причина считать человека предателем? Разве заявляет Александр, что война на востоке должна продолжаться, разве где-то звучат слова о поддержке сепаратистов? Или может быть, Усик ездит на фронт поддержать воюющих со стороны ЛНР-ДНР? А если нет, то в чем вообще претензии этой озлобленной тучи комментаторов. Чьи интересы представляет чемпион? Ответ на этот вопрос легко найти, если послушать гимн перед началом боя и посмотреть на флаг в руках Александра после боя! " - написал Продивус.

Однако, президент Федерации бокса Украины также сделал неоднозначное заявление, что Усик не может ненавидеть русских, потому что они ассоциируются с его детством.

"В результате на востоке часть украинцев потеряла родных и близких, пострадали сами: наверное, это веская причина для них ненавидеть русских или считать русский народ виновником войны. Усик родился и вырос в Крыму, где русские и русское было все в его жизни. Предполагаю, что остро ненавидеть всех русских - для него как ненавидеть свое детство, вообще то, что всегда было рядом и со злом не ассоциировалось ", - говорится в заметке Владимира Продивуса.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
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