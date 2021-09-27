Ненавидеть русских для него - как ненавидеть свое детство, - президент ФБУ неоднозначно защитил Усика
Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус прокомментировал критику боксера Александра Усика
Продивус написал сообщение в Facebook, где попытался защитить Усика.
"В чем виноват Усик? Опять идет какая-то травля человека, который делом доказывает свое отношение к Украине и украинскому народу. Усик верующий, многие украинцы атеисты. Это причина считать человека предателем? Разве заявляет Александр, что война на востоке должна продолжаться, разве где-то звучат слова о поддержке сепаратистов? Или может быть, Усик ездит на фронт поддержать воюющих со стороны ЛНР-ДНР? А если нет, то в чем вообще претензии этой озлобленной тучи комментаторов. Чьи интересы представляет чемпион? Ответ на этот вопрос легко найти, если послушать гимн перед началом боя и посмотреть на флаг в руках Александра после боя! " - написал Продивус.
Однако, президент Федерации бокса Украины также сделал неоднозначное заявление, что Усик не может ненавидеть русских, потому что они ассоциируются с его детством.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
"В результате на востоке часть украинцев потеряла родных и близких, пострадали сами: наверное, это веская причина для них ненавидеть русских или считать русский народ виновником войны. Усик родился и вырос в Крыму, где русские и русское было все в его жизни. Предполагаю, что остро ненавидеть всех русских - для него как ненавидеть свое детство, вообще то, что всегда было рядом и со злом не ассоциировалось ", - говорится в заметке Владимира Продивуса.
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа украинец должен немедленно провести с британцем реванш .
- 27 сентября чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что разговаривал на украинском языке перед боем с Энтони Джошуа через переводчицу.
- После боя с Энтони Джошуа украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса .
- 27 сентября промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой-реванш Энтони Джошуа против Александра Усика состоится в феврале.
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