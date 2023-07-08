Ненастье в Украине: без света остается 301 населенный пункт
Из-за грозового шторма, прошедшего над Украиной ночью 8 июля, были повреждены линии электропередачи в 10 областях Украины. Без света остался 301 населенный пункт
Об этом 8 июля сообщает Министерство энергетики.
"В результате масштабного грозового шторма, прошедшего над страной, в 10 областях зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточен 301 населенный пункт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего пострадали Черниговская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области. Также из-за непогоды остается без света часть потребителей в Сумской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Николаевской областях.
В Минэнерго добавили, что продолжаются ремонтные работы.
Ситуация в прифронтовых регионах
В результате вражеских обстрелов повреждения линий электропередачи получили 45 населенных пунктов в Донецкой области.
Также без света остается часть абонентов в Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.
Отмечается, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
- В Донецкой области на тепловой электростанции обрушилась крыша котлотурбинного цеха. В результате чрезвычайной ситуации есть ранения, погиб один человек, еще два считаются пропавшими.
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