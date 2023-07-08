Ненастье в Украине: без света остается 301 населенный пункт

Об этом 8 июля сообщает Министерство энергетики.

"В результате масштабного грозового шторма, прошедшего над страной, в 10 областях зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточен 301 населенный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего пострадали Черниговская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области. Также из-за непогоды остается без света часть потребителей в Сумской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Николаевской областях.

В Минэнерго добавили, что продолжаются ремонтные работы.

Ситуация в прифронтовых регионах

В результате вражеских обстрелов повреждения линий электропередачи получили 45 населенных пунктов в Донецкой области.

Также без света остается часть абонентов в Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Отмечается, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.