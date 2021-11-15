Ненадлежащая оборона страны в условиях вооруженной агрессии: ВСК определила предварительные причины Иловайской трагедии
Временная следственная комиссия Верховной Рады назвала предварительные причины, приведшие к Иловайской трагедии
Об этом говорится в промежуточном отчете ВСК.
"ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны в условиях вооруженной агрессии", - говорится в отчете.
Среди факторов, обусловивших трагические события, ВСК называет тот факт, что руководство государства не ввело военное положение в стране.
"Факторы, в значительной степени обусловившие иловайские события: невведение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями, ошибочные кадровые решения и действия военно-политического руководства страны, непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации "зеленого коридора" вывода украинских войск из окружения", - отметила ВСК.
Иловайская трагедия имела как военные, так и тяжелые политические последствия: она стала фоном подписания Минских договоренностей.
Также в заключении отмечается, что предыдущая комиссия пыталась расследовать этот вопрос. Однако руководство Минобороны и Генштаба ВСУ системно блокировали работу.
- Как сообщалось ранее, Офис генпрокурора не установил причинно-следственную связь между действиями украинского военного командования и гибелью бойцов АТО во время боев за Иловайск в 2014 году.
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