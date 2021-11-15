Ненадлежащая оборона страны в условиях вооруженной агрессии: ВСК определила предварительные причины Иловайской трагедии

Об этом говорится в промежуточном отчете ВСК.

"ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны в условиях вооруженной агрессии", - говорится в отчете.

Среди факторов, обусловивших трагические события, ВСК называет тот факт, что руководство государства не ввело военное положение в стране.

"Факторы, в значительной степени обусловившие иловайские события: невведение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями, ошибочные кадровые решения и действия военно-политического руководства страны, непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации "зеленого коридора" вывода украинских войск из окружения", - отметила ВСК.







Иловайская трагедия имела как военные, так и тяжелые политические последствия: она стала фоном подписания Минских договоренностей.



Также в заключении отмечается, что предыдущая комиссия пыталась расследовать этот вопрос. Однако руководство Минобороны и Генштаба ВСУ системно блокировали работу.