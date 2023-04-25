"Немыслимо и неприемлемо": в ПАСЕ призвали не допускать россиян и белорусов к Олимпиаде-2024
Президент ПАСЕ Тини Кокс назвал недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 из-за войны РФ против Украины
Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, сообщает Укринформ .
"Принять решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Играх 2024 года в Париже в условиях широкомасштабной агрессивной войны России против Украины многими считается не только противоречащим миссии олимпийского движения содействовать миру. Зато это расширит возможности и служит пропагандистским целям", - сказал Кокс во время открытых слушаний по отстранению спортсменов из России и Беларуси от участия в Олимпиаде-2024.
Он подчеркнул, что для многих участие россиян и белорусов в Олимпийских играх неприемлемо.
"Для многих участие российских спортсменов, значительное количество которых являются членами российских вооруженных сил или спецслужб, абсолютно немыслимо и неприемлемо, учитывая трагическую потерю тысяч украинских жизней, серьезные военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также боль и страдания, которые эта агрессия продолжает вызывать каждый день”, - подчеркнул Кокс.
Он также подчеркнул, что многие страны-члены Совета Европы выступают против участия в Олимпиаде-2024 российских и белорусских спортсменов.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов допустили на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- 20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны .
- 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр.
- 30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.
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