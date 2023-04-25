Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, сообщает Укринформ .

"Принять решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Играх 2024 года в Париже в условиях широкомасштабной агрессивной войны России против Украины многими считается не только противоречащим миссии олимпийского движения содействовать миру. Зато это расширит возможности и служит пропагандистским целям", - сказал Кокс во время открытых слушаний по отстранению спортсменов из России и Беларуси от участия в Олимпиаде-2024.

Он подчеркнул, что для многих участие россиян и белорусов в Олимпийских играх неприемлемо.

"Для многих участие российских спортсменов, значительное количество которых являются членами российских вооруженных сил или спецслужб, абсолютно немыслимо и неприемлемо, учитывая трагическую потерю тысяч украинских жизней, серьезные военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также боль и страдания, которые эта агрессия продолжает вызывать каждый день”, - подчеркнул Кокс.

Он также подчеркнул, что многие страны-члены Совета Европы выступают против участия в Олимпиаде-2024 российских и белорусских спортсменов.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов допустили на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.