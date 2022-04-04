Немцы солидарны с Украиной. Общество Германии усиливает давление на собственное правительство для предоставления Украине большей помощи, - Авдеева

Об этом она рассказала в эфире "Еспресо.TV".



"Несомненно, события в Буче шокировали мир и Европу. Мои друзья из Германии, относящиеся к экспертным и политическим кругам, пишут мне о том, что отношение немецкого общества очень изменилось к россиянам. Немцы поддерживают украинцев и давят на свое правительство. Немецкое общество требует от правительства Германии оказать больше военной и гуманитарной помощи", – рассказала Авдеева.



Авдеева отметила, что давление немецкого общества на правительство Германии уже работает. По ее словам, Германия медленно, но уже меняет свою позицию по отношению к Украине.

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Немцы, которые поддерживают и солидарны с Украиной, влияют и будут влиять на собственное правительство. Поддержка Украины будет только увеличиваться. Конечно, это происходит не так быстро, как нам хотелось бы. Общественные организации делают все для того, чтобы мир увидел зверства, которые россияне совершают в Украине. Мы надеемся, что благодаря давлению граждан на собственные правительства, санкции против России будут только увеличиваться, а вопросов по поставкам оружия не будет возникать”, - добавила Авдеева.



Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин ужесточит санкции против РФ после обнародования данных о зверствах оккупантов в Киевской области.