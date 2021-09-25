Немцы ответили на вопрос, будт ли скучать по Меркель после ее отставки

Об этом сообщает DW.

Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом Civey по заказу издания Augsburger Allgemeine, 52% немцев не будут скучать по Ангеле Меркель после того, как она уйдет с должности канцлера ФРГ. 38% респондентов заявили, что будут скучать по Меркель, а еще 10% опрошенных не определились в этом вопросе.

Наибольшая доля тех, кто будет скучать по Меркель, среди избирателей Христианско-демократического союза - 63% опрошенных людей, и партии "Зеленые" - 45%. Меньше же скучать по нынешнему канцлеру будут избиратели правопопулистской "Альтернативы для Германии" - 2%.

Опрос провели в период с 22 по 24 сентября, в нем приняли участие 5 007 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования составляет 2,5 процента.