Немцы ответили на вопрос, будт ли скучать по Меркель после ее отставки
Более половины граждан Германии заявили, что не будут скучать по Ангеле Меркель на посту канцлера
Об этом сообщает DW.
Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом Civey по заказу издания Augsburger Allgemeine, 52% немцев не будут скучать по Ангеле Меркель после того, как она уйдет с должности канцлера ФРГ. 38% респондентов заявили, что будут скучать по Меркель, а еще 10% опрошенных не определились в этом вопросе.
Наибольшая доля тех, кто будет скучать по Меркель, среди избирателей Христианско-демократического союза - 63% опрошенных людей, и партии "Зеленые" - 45%. Меньше же скучать по нынешнему канцлеру будут избиратели правопопулистской "Альтернативы для Германии" - 2%.
Опрос провели в период с 22 по 24 сентября, в нем приняли участие 5 007 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования составляет 2,5 процента.
- Напомним, 26 сентября в ФРГ должны состояться парламентские выборы.
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