Об этом пишет в телеграмме синоптик Наталья Диденко .

21 октября в западных областях и на Юге максимальная температура воздуха будет +10 - +14 градусов, на остальной территории будет +8 - +12 градусов. Ночью холодно, ожидается от 2 мороза до 4 тепла.

Атмосферные фронты будут гулять пока по Западной Европе, лишь в ночные часы на Востоке завтра пройдет небольшой дождь.

Ветер стихнет, будет умеренным или небольшим.

В Киеве 21 октября ни дождя, ни снега - день с переменчивым солнышком. Ветер ослабнет.

В ближайшую ночь в столице около нуля, в окрестностях до 1-3 градусов мороза, в течение дня потеплеет до +10 - +11 градусов.

В дальнейшем потепление окрепнет, дожди появятся в Украине в воскресенье, 23 октября.

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