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Главная Общество "Немного горький на душе, но сладкий на вкус": В Одесской области херсонский арбуз продали за 2 тысячи гривен

"Немного горький на душе, но сладкий на вкус": В Одесской области херсонский арбуз продали за 2 тысячи гривен

28 августа, 2022 воскресенье
15:16
Общество

Арбуз, который везли с временно захваченной Херсонщины 8 дней, продали на аукционе в городе Южное Одесской области

Об этом в facebook сообщила журналистка из Южного Ольга Годовенко, обнародовав соответствующее видео с аукциона.

Мужчина, который привез арбуз, рассказал, что его вырастили вблизи города Голая Пристань Скадовского района Херсонской области и везли с Херсонщины 8 дней. Вместо прямого пути протяженностью в 170 км, пришлось преодолеть 900 километров.

"Этот арбуз – символ того, что в следующем году таких херсонских арбузов в Южном будет много", – отметили на аукционе.

Продали арбуз на аукционе за 2 тысячи гривен. Эти средства пойдут на помощь ВСУ.

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Одещина
военные силы Украины
Херсонщина
война с Россией
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