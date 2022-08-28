"Немного горький на душе, но сладкий на вкус": В Одесской области херсонский арбуз продали за 2 тысячи гривен

Об этом в facebook сообщила журналистка из Южного Ольга Годовенко, обнародовав соответствующее видео с аукциона.

Мужчина, который привез арбуз, рассказал, что его вырастили вблизи города Голая Пристань Скадовского района Херсонской области и везли с Херсонщины 8 дней. Вместо прямого пути протяженностью в 170 км, пришлось преодолеть 900 километров.

"Этот арбуз – символ того, что в следующем году таких херсонских арбузов в Южном будет много", – отметили на аукционе.

Продали арбуз на аукционе за 2 тысячи гривен. Эти средства пойдут на помощь ВСУ.

1 августа россияне угнали знаменитую баржу, перевозившую продовольствие в столицу.

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