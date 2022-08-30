Об этом пишет Tagesschau.

Прокуратура подозревает, что за последние три с половиной года руководители компании без соответствующих разрешений более 30 раз вывозили в Россию ядовитые вещества и специальные лабораторные принадлежности.

Прокуратура подтвердила проведение обысков в семи компаниях и частных локациях.

"Есть подозрение в несанкционированном экспорте товаров в Россию", - сообщил представитель прокуратуры Кай Томас Бреас.

Стражи порядка считают, что указанные вещества содержат химикаты, которые могут быть использованы как сырье для производства химических и биологических боевых веществ, в частности иприт. Говорят, что они были экспортированы в небольших количествах в компанию "Химмед", российского оптового продавца химикатов и лабораторную технику из Москвы. Это следует из документов, попавших к журналистам NDR и Süddeutsche Zeitung.

По данным расследования NDR и Süddeutsche Zeitung, речь может идти об экспорте химических и биологических веществ, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства боевых ядовитых веществ – в частности, нервно-паралитического газа "Новичок".

Согласно информации журналистской сети OCCRP, сотрудничающей с NDR, WDR и SZ, "Химмед" также поставлял специальные лаборатории для российских военных и ФСБ.

Напомним, 5 марта 2018 года в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего он был госпитализирован с серьезным отравлением неизвестным веществом.

Тогдашняя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.

В сентябре 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что русского оппозиционера Алексея Навального " хотели заставить молчать ", отравив, вероятно Новичком.

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