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Немецкое предприятие Rheinmetall готово предоставить Украине 50 танков и 60 БМП
11 апреля глава правления концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что Украине могут передать 50 танков Leopard 1. Для отправки необходимо разрешение правительства Германии
Об этом сообщает Deutsche Welle.По его словам, Rheinmetall может предоставить вооруженным силам Украины до 50 танков Leopard 1 из старых запасов армий других стран. Сейчас производится оценка состояния этой техники. Он отметил, что украинским солдатам понадобится всего несколько дней, чтобы научиться пользоваться танками Leopard 1.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Handelsblatt, есть также возможность поставки до 60 БМП типа Marder.
Издание сообщает, что концерн может доставить первые танки за шесть недель, а остальные в течение следующих трех месяцев через свою дочернюю компанию Rheinmetall Italia, если получит зеленый свет от немецкого правительства.
- Также мы сообщали, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости предоставления Украине тяжелого вооружения. Соответствующее заявление Бербок сделала сегодня, 11 апреля, перед заседанием Совета ЕС в Люксембурге.
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