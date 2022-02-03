Немецкое правительство назвало запрет вещания DW в России "политической реакцией"

Об этом говорится на сайте германского правительства.



"Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие офиса в Москве абсолютно неприемлемы", - заявила министр культуры и массовых коммуникаций Клаудия Рот.



Она добавила, что решение немецкой стороны запретить вещание RT DE без лицензии нельзя сравнивать с запретом DW, который имел лицензию на вещание в РФ.



"Это совсем другая ситуация. DW также организован независимо от государства. Это значит, что, в отличие от RT DE, немецкое государство не имеет никакого влияния на телеканал. Поэтому я настоятельно призываю российскую сторону не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической реакции" , – заявила Рот.

Напомним, 29 сентября 2021 года YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today на немецком языке из-за фейки о коронавирусе.

3 февраля 2022 года Россия в ответ на запрет вещания канала Russia Today de объявила о прекращении вещания немецкого холдинга Deutche Welle на территории РФ.