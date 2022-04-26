Немецкое правительство должно четко сказать: "Мы будем делать все возможное, чтобы Украина стала членом ЕС", — глава комитета по международным делам сейма Литвы

Об этом говорится в эфире Эспрессо.



"Мы ждем решения немцев об отказе от российского газа. Они идут по литовскому пути, строят терминалы сжиженного газа. Поэтому, думаю, вскоре они заявят об отказе от российского газа", – сказал Павилионис.



Также он подчеркнул, что для Украины вступление в ЕС и НАТО – это единственный шанс освободиться от российских орков.

"А сейчас необходимо дать Украине все лучшее, что мы имеем, в частности, оружие, чтобы вы защитили свою и нашу свободу", - отметил Павилионис.

Премьеры Латвии, Литвы и Эстонии призвали НАТО разместить три боеспособные дивизии в странах Балтии, чтобы защитить себя от агрессии РФ.

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