Немецкое правительство должно четко сказать: "Мы будем делать все возможное, чтобы Украина стала членом ЕС", — глава комитета по международным делам сейма Литвы
Жигимантас Павилионис отметил, что вероятнее всего немцы скоро также откажутся от российского газа
Об этом говорится в эфире Эспрессо.
"Мы ждем решения немцев об отказе от российского газа. Они идут по литовскому пути, строят терминалы сжиженного газа. Поэтому, думаю, вскоре они заявят об отказе от российского газа", – сказал Павилионис.
Также он подчеркнул, что для Украины вступление в ЕС и НАТО – это единственный шанс освободиться от российских орков.
"А сейчас необходимо дать Украине все лучшее, что мы имеем, в частности, оружие, чтобы вы защитили свою и нашу свободу", - отметил Павилионис.
- Премьеры Латвии, Литвы и Эстонии призвали НАТО разместить три боеспособные дивизии в странах Балтии, чтобы защитить себя от агрессии РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.91
Покупка 30.91Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.04Продажа 34.43
- Актуальное
- Важное