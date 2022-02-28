Немецкое оружие прибудет в Украину 28 февраля, - министр обороны ФРГ

Об этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сказала радио Deutschlandfunk.



"Оружие уже в пути, и речь идет не о днях, а о часах", - заявила она.



Министр назвала важной поддержку Украины в ее сопротивлении российскому вторжению.



Ламбрехт также приветствовала объявленное накануне увеличение финансирования на оборону страны на €100 млрд. По ее словам, Бундесвер (вооруженные силы Федеративной Республики Германии, – ред.) за последние годы был "обескровлен".

Напомним, 26 февраля Германия разрешила экспорт своего вооружения в Украину, а именно 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 Stinger.