Немецкое оружие прибудет в Украину 28 февраля, - министр обороны ФРГ
Вооружение, которое Германия предоставит Украине для защиты от российской агрессии, прибудет на место 28 февраля в ближайшее время
Об этом министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сказала радио Deutschlandfunk.
"Оружие уже в пути, и речь идет не о днях, а о часах", - заявила она.
Министр назвала важной поддержку Украины в ее сопротивлении российскому вторжению.
Ламбрехт также приветствовала объявленное накануне увеличение финансирования на оборону страны на €100 млрд. По ее словам, Бундесвер (вооруженные силы Федеративной Республики Германии, – ред.) за последние годы был "обескровлен".
- Напомним, 26 февраля Германия разрешила экспорт своего вооружения в Украину, а именно 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 Stinger.
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