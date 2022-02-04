Немецкое агентство DPA назвало возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга
Агентство DPA озвучило пятерых кандидатов на пост генсека НАТО после того, как появилась информация об уходе Йенса Столтенберга от руководящей должности
Об этом агентство написало в Twitter.
Сообщается, что на место генерального секретаря НАТО претендуют: экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, глава эстонского правительства Кая Каллас, бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерико Могерини и президент Румынии Клаус Иоганнис.
Как отмечено, они были представлены как потенциальные кандидаты.
С 2014 года должность генсека занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг.
- Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позже в этом году заменит Ойстейна Олсена в должности главы норвежского Центрального банка.
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