Немецкое агентство DPA назвало возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга

Об этом агентство написало в Twitter.



Сообщается, что на место генерального секретаря НАТО претендуют: экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, глава эстонского правительства Кая Каллас, бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерико Могерини и президент Румынии Клаус Иоганнис.



Как отмечено, они были представлены как потенциальные кандидаты.



С 2014 года должность генсека занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позже в этом году заменит Ойстейна Олсена в должности главы норвежского Центрального банка.