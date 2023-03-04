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Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall может построить танковый завод в Украине

4 мартa, 2023 суббота
09:55
Экономика

Руководитель немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн ведет переговоры по строительству танкового завода в Украине

Об этом Армин Паппергер заявил журналистам Rheinische Post, передает Spiegel.

Концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода на территории Украины.

"Завод Rheinmetall может быть открыт в Украине примерно за 200 миллионов евро", - сказал руководитель компании Армин Паппергер.

Отмечается, что предприятие могло бы производить до 400 основных боевых танков типа Panther в год. Переговоры с украинским правительством, по его словам, "обещающие". Глава концерна надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".

Согласно текущему статусу, Rheinmetall предоставляет около 250 танков в связи с войной в Украине: "Мы работаем на полной скорости", - сказал Армин Паппергер и добавил: "Мы уже привели в боевое состояние более 40 БМП "Мардер", до конца года их будет около 100. Из 50 Leopard 2A4 готовы около 30 танков. Есть также около 100 более старых моделей Leopard 1, из которых мы можем сделать 88 вновь пригодными для использования".

Мир
Украина
оружие
Германия
война с Россией
оружие для Украины
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