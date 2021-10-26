Немецкий "Вольфсбург" объявил имя нового главного тренера

Об этом сообщает официальный Twitter "Вольфсбург".



"Вольфсбург" объявил о назначении Флориана Кофельдта на должность главного тренера команды. Контракт с 39-летним немцем рассчитан до 30 июня 2023 года.



Кофельдт заменил в должности тренера "Вольфсбурга" Марка Ван Боммеля. В этом сезоне команда идет на девятом месте в чемпионате Германии, набрав 13 очков.



Последним местом работы Кофельдта был "Вердер". Он возглавлял бременскую команду с 2017 по 2021 год.

Напомним, 20 октября австрийский "Зальцбург" победил немецкий "Вольфсбург" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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