Немецкий "Вольфсбург" объявил имя нового главного тренера
Флориан Кофельдт стал новым главным тренером немецкого "Вольфсбурга"
Об этом сообщает официальный Twitter "Вольфсбург".
"Вольфсбург" объявил о назначении Флориана Кофельдта на должность главного тренера команды. Контракт с 39-летним немцем рассчитан до 30 июня 2023 года.
Кофельдт заменил в должности тренера "Вольфсбурга" Марка Ван Боммеля. В этом сезоне команда идет на девятом месте в чемпионате Германии, набрав 13 очков.
Последним местом работы Кофельдта был "Вердер". Он возглавлял бременскую команду с 2017 по 2021 год.
- Напомним, 20 октября австрийский "Зальцбург" победил немецкий "Вольфсбург" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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