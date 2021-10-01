Немецкий тренер накинулся на Луческу за выбор состава "Динамо" в матче против "Баварии" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает "Трибуна".



Рангник не понимает, почему с первых минут на поле не появились Беньямин Вербич и Владислав Супряга.



"Не понимаю, почему не было Вербича и Супряги. Почему они были в запасе? Травма или, может, тренер приберег их на матч с "Шахтером". С их темпом и скоростью они могли создать серьезные проблемы для обороны "Баварии". В "Динамо" не было номинального форварда. Есть хорошие футболисты, но на поле не было нападающего. Не было шанса. Они не могли доиграть момент до конца", - сказал немецкий тренер Ральф Рангник.

Напомним, 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило со счетом 0:5 мюнхенской "Баварии".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в матче Лиги чемпионов с "Баварией" все испортил сомнительный пенальти в ворота киевлян.

Вингер "Баварии" Лерой Сане заявил, что когда забивал "Динамо" гол ударом с фланга в матче Лиги чемпионов, даже не пробивал по воротам.

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