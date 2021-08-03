Немецкий суд оштрафовал 84-летнего пенсионера на € 250 тыс. за хранение танка в подвале

Об этом рассказывает Spiegel .



Окружной суд города Киль назначил пенсионеру условный срок заключения сроком 14 месяцев и обязал его выплатить штраф в размере € 250 тыс.

€ 50 тыс. пенсионер должен заплатить в государственную казну, а остальную сумму штрафа - на благотворительность.

Суд также обязал подсудимого, имя которого не называется согласно немецкому законодательству о конфиденциальности, в течение следующих двух лет продать или передать 45-тонный танк и зенитную пушку музею или соответствующем коллекционеру.



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Военная техника времен Второй мировой войны, в том числе зенитная установка и торпеда, были обнаружены в 2015 году во время расследования тайников нацистского искусства.

Прокуратура также обвинила мужчину в том, что он обладает минометом и автоматами. В коллекции были полуавтоматические и полностью автоматические пистолеты, а также более тысячи патронов.

Виллу обыскивали два дня. 20 солдатам понадобилось около девяти часов, чтобы извлечь из подвала танк "Пантера", Пенсионер рассказал, что приобрел танк в Англии как металлолом.