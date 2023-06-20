Об этом пишет DPA.

Речь шла о транзакциях в рамках уже заключенных и оплаченных контрактов, по которым поставки товаров затянулись из-за того, что официальные процедуры проверки и согласования занимают много времени и сложны.

В Rheinmetall заявили, что решили завершить исполнение контрактов во избежание штрафных санкций.

MS Motorservice, среди прочего, производит поршни, масляные насосы, водяные насосы и клапаны рециркуляции выхлопных газов. Компания ранее продавала продукцию российским оптовикам, организовывавшим сбор и уплачивавшим импорт в Россию.

Весной 2022 года правление Rheinmetall объявило, что сворачивает свое и без того незначительное присутствие на российском рынке. В компании говорят, что поставки запчастей для двигателей не противоречат этому решению.

Rheinmetall – крупнейший германский концерн по производству вооружений. По собственным данным, компания входит в тройку крупнейших производителей военной техники и боеприпасов в западном мире. В настоящее время биржевая стоимость Rheinmetall составляет более десяти миллиардов евро.

Сотрудничество Украины с Rheinmetall

Напомним, в начале марта руководитель германского Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн ведет переговоры по строительству в Украине танкового завода. Он намерен создать в Украине мощности для производства боеприпасов, танков и средств противовоздушной обороны.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером. Обсудили текущее состояние сотрудничества с концерном и перспективы его развития.

5 мая концерн заявил о возможности производить до 600 тысяч снарядов в год для Украины, чтобы помочь ей защищаться от оккупантов.

17 мая ДК "Укроборонпром" и Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве по укреплению украинской промышленности и безопасности. Первым шагом в сотрудничестве станет техническое обслуживание и ремонт бронированной техники. Со временем партнеры планируют совместно производить продукцию Rheinmetall в нашей стране. Также известно, что Rheinmetall будет иметь 51% в новой компании, а также возьмет на себя управление ею. На заводе будут производиться танки и боевые машины пехоты.

7 июня министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будет доставлен в страну до конца июля.

16 июня стало известно, что концерн планирует заключить с правительством Германии контракт на миллиарды евро и поставить первые 35-мм снаряды для зенитных установок Gepard в Украине в июле.