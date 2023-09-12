Немецкий Rheinmetall передал ВСУ мобильный полевой госпиталь
Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине мобильный полевой госпиталь стоимостью около 9 миллионов евро: контракт на его закупку украинское Минобороны заключило в сентябре прошлого года
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Отмечается, что мобильный полевой госпиталь отвечает стандартам НАТО и рассчитан на 32 койки, среди них восемь коек интенсивной терапии. Госпиталь оснащен операционной с соответствующими стерилизационными помещениями, оборудованием для диагностической визуализации (рентген и компьютерная томография), лабораторией, аптекой, административными помещениями и помещениями для личного состава.
Госпиталь - это полноценный автономный пункт медицинского обеспечения. Он включает не только медицинские модули в расширяемых контейнерах и палатках, но и независимую систему электроснабжения и оборудования для производства медицинских газов. Госпиталь также имеет собственное водоснабжение, включая очистку и обеззараживание воды, а также модули санитарных помещений для пациентов и персонала", - говорится в сообщении.
Rheinmetall также предоставил Украине транспортные средства для перевозки госпиталя. В Украину двадцать контейнеров транспортировали десятью грузовиками.
Передача проходила в два этапа: сначала десять украинских военных приняли участие в 14-дневном учебном курсе. Их учили собирать, разбирать и эксплуатировать госпиталь. Затем последовала официальная передача мобильного госпиталя Украине в определенном месте.
Кроме того, на конец 2023 и начало 2024 года запланированы еще две дополнительные поставки, в ходе которых концерн передаст Украине два высокомобильных модуля медицинской поддержки.
- 11 сентября концерн Rheinmetall заявил , что Федеральное правительство Германии поручило ему поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder. Благодаря этому заказу общее количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.
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