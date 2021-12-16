Немецкий регулятор: в первой половине 2022 года сертификация "Северного потока-2" не состоится

Об этом пишет Reuters .



"В первом полугодии 2022 года не будет", – сообщил президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн.



Он добавил, что оператор начал работу по созданию дочерней компании в Германии по местным законам.

Напомним, ранее министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что построенный в обход Украины немецкий газопровод "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован.