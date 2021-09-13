Немецкий регулятор получил документы для сертификации "Северного потока-2"

Об этом заявил пресс-секретарь агентства Фите Вульф в комментарии Интерфаксу.



По его словам, рассмотрение документов и принятие решения займет до 4 месяцев.



"Предприятие предоставило все документы, в соответствии с законом, на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - сказал Вульф.



По его словам, речь идет не о запуске газопровода, а о сертификации и соответствие нормам газовой директивы ЕС.



Если во время ввода в эксплуатацию сертификата от агентства не будет, это может привести к штрафу.



Решение о введении в эксплуатацию принимают другие ведомства.

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.

По данным Bloomberg, Газпром планирует начать поставки голубого топлива по газопроводу "Северный поток-2" с 1 октября