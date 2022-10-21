English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Немецкий ракетный комплекс IRIS-T уже показал себя в работе в Украине, – ВСУ

Немецкий ракетный комплекс IRIS-T уже показал себя в работе в Украине, – ВСУ

21 октября, 2022 пятница
13:37
война с Россией

Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T показал свои возможности в борьбе с воздушными целями оккупантов в Украине

Об этом заявил в Media Center Ukraine спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .

Немецкий модернизированный ЗРК IRIS-T уже прошел так называемое боевое крещение в Украине и показал, что способен в борьбе с воздушными целями российских оккупантов.

Сообщается, что комплексов с такой модернизацией еще нет нигде в мире, но сейчас их мало.

"Ожидаем, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы мы получили как можно больше этих комплексов на вооружение. Одна из таких систем уже работает в Украине", - сказал Игнат.

Что касается IRIS-T и как работает - оставляют в тайне: "Скажу так, во время последних вражеских обстрелов новейшая система IRIS-T очень хорошо показала себя в работе. Безусловно, боевое крещение этого комплекса, его проверки в боевых условиях - пройдено ".

Спикер отметил, что в ближайшие месяцы Украина получит еще несколько боевых установок, которые усилит обороноспособность страны.

  • Напомним, ранее сообщалось , что предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T уже выполняет задачи на южном направлении.
  • Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

оружие
Германия
военные силы Украины
оружие для Украины
Читайте также:
21 октября, 2022 пятница
В Белом доме назвали возможную тактику Беларуси на границе с Украиной
Олег Дерипаска
Автор Олег Дорожовец
20 октября, 2022 четверг
Прецедент Дерипаски: будет ли так с каждым
20 октября, 2022 четверг
"Перечень обвинений абсурден": ведущая "Интера" Даугуле отрицает упреки в распространении российских нарративов
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.69
  • EUR
    Покупка 38.28
    Продажа 39.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
21 октября
14:17
ФБУ вместе с Parimatch помогают ВСУ
14:16
OPINION
Европа: тест на инфляцию
14:13
В Украине ликвидировали российских лейтенанта и капитана СОБРа, - офицер ВСУ Штефан
13:48
Украинская авиация изменила тактику после получения американских ракет, - спикер Воздушных сил ВСУ
13:40
ветер
Порывистый ветер и +18 °С: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 22 октября
13:32
Дело о сексуальных домогательствах: звезду "Карточного домика" Кевина Спейси оправдали в суде
13:22
Украинская группа презентовала песню "Куля" в память погибших героев: средства с концертов отправят на ВСУ
13:18
Иран
Иран, поставляющий оружие России, посоветовал своим гражданам покинуть Украину
13:07
Столичный ЦУМ представит первую благотворительную коллекцию сувениров при поддержке UNITED24
13:02
"Веселиться нечем, для грусти - сто причин": Wellboy представил новую песню
12:59
Стреляли из артиллерии и танков: в Запорожской области оккупанты за сутки повредили 21 гражданский объект
12:53
Обновлено
В Херсоне в результате удара по переправе "денацифицировался" российский пропагандист Клоков
12:53
Обновлено
В Харькове россияне дважды ударили ракетами по предприятию: количество раненых выросло до 9
12:43
"Наше время уже близко": Kalush Orchestra представили совместную с The Rasmus песню
12:39
Вооруженные Силы Украины подтвердили удар по Антоновскому мосту
12:38
Проблем со StarLink не будет: Резников заявил, что Украина поддерживает прямую связь с Маском
12:34
ВСУ продемонстрировали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении
12:33
Эксклюзив
Король ужасов, разбойники-свинопасы и онлайн-противодействие Путину – 5 книг, где расследуют и наказывают
12:17
Эксклюзив
Украина заработала более $1 млрд на зерне, экспорт упал на 35%, - зампредседателя Всеукраинского агарного совета
12:15
OPINION
Зе и Ко. Неизвестные страницы знаменитого труда Диогена Лаэртского "О жизни, учениях и выражениях знаменитых философов"
12:14
Укрэнерго ограничило энергоснабжение в центральной части страны и Киеве
12:04
В Полтавской области 21 октября проведут учебные стрельбы и технический подрыв: будут звучать выстрелы и взрывы
12:04
Обновлено
Россияне атаковали Запорожье ракетами, повреждены жилые дома и инфраструктура, есть раненые
12:00
Эксклюзив
Рынок производства дронов для ВСУ монополизировали Укроборонпром и Минобороны, - глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Трояк
11:40
В Харьковской области россияне за сутки обстреляли три района и ранили трех человек
11:33
Техас обвинил Google в незаконном сборе биометрических данных граждан штата
11:13
ВСУ показали, как сбили российский вертолет и дрон Shаhed-136 иранского производства
11:01
Вероятность наступления на Украину из Беларуси минимальна, - британская разведка
10:53
Philip Morris выкупила права на IQOS в США
10:36
Инфографика
Курс валют на 21 октября: сколько сегодня стоят доллар и евро
10:26
Эксклюзив
По данным врачей, в Херсоне была вспышка коронавируса, - журналист
10:22
Помогал оккупантам бежать через лес: СБУ задержала коллаборанта в Донецкой области
10:15
OPINION
Геббельс восстал из мертвых. Почему украинцы продают детей?
10:09
Обзор
Кинокомикс DC с Двейном "Скалой" Джонсом и истории о смелости и мечтах: что смотреть на выходных
10:00
Анонс
Стартовал форум по вопросам безопасности и внешней политики The Rīga Conference 2022
09:43
Количество убитых россиянами детей за время полномасштабной войны против Украины возросло до 429
09:39
Николай Княжицкий
Почему российские оккупанты снесли памятник Голодомору и при чем тут Пушкин
09:37
Эксклюзив
На фото Каховская ГЭС
Подрыв дамбы Каховской ГЭС больше навредит российским войскам на левом берегу Днепра, - Згурец
09:28
Оккупанты снова обстреляли пограничье Черниговщины и Сумщины из артиллерии
09:20
РФ потеряла около 66 750 военных, 2573 танка и 1325 дронов за время полномасштабной войны против Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV