Об этом заявил в Media Center Ukraine спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .

Немецкий модернизированный ЗРК IRIS-T уже прошел так называемое боевое крещение в Украине и показал, что способен в борьбе с воздушными целями российских оккупантов.

Сообщается, что комплексов с такой модернизацией еще нет нигде в мире, но сейчас их мало.

"Ожидаем, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы мы получили как можно больше этих комплексов на вооружение. Одна из таких систем уже работает в Украине", - сказал Игнат.

Что касается IRIS-T и как работает - оставляют в тайне: "Скажу так, во время последних вражеских обстрелов новейшая система IRIS-T очень хорошо показала себя в работе. Безусловно, боевое крещение этого комплекса, его проверки в боевых условиях - пройдено ".

Спикер отметил, что в ближайшие месяцы Украина получит еще несколько боевых установок, которые усилит обороноспособность страны.

Напомним, ранее сообщалось , что предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T уже выполняет задачи на южном направлении.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.

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