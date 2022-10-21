Немецкий ракетный комплекс IRIS-T уже показал себя в работе в Украине, – ВСУ
Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T показал свои возможности в борьбе с воздушными целями оккупантов в Украине
Об этом заявил в Media Center Ukraine спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .
Немецкий модернизированный ЗРК IRIS-T уже прошел так называемое боевое крещение в Украине и показал, что способен в борьбе с воздушными целями российских оккупантов.
Сообщается, что комплексов с такой модернизацией еще нет нигде в мире, но сейчас их мало.
"Ожидаем, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы мы получили как можно больше этих комплексов на вооружение. Одна из таких систем уже работает в Украине", - сказал Игнат.
Что касается IRIS-T и как работает - оставляют в тайне: "Скажу так, во время последних вражеских обстрелов новейшая система IRIS-T очень хорошо показала себя в работе. Безусловно, боевое крещение этого комплекса, его проверки в боевых условиях - пройдено ".
Спикер отметил, что в ближайшие месяцы Украина получит еще несколько боевых установок, которые усилит обороноспособность страны.
- Напомним, ранее сообщалось , что предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T уже выполняет задачи на южном направлении.
- Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.
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