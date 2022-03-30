Немецкий производитель шоколада Ritter Sport отказался останавливать работу в РФ
Немецкая компания Ritter Sport не планирует останавливать деятельность в России и продолжит поставлять агрессору шоколад, несмотря на войну в Украине
Об этом сообщает Handelsblatt.
"Остановка импорта в РФ будет означать, что производство придется резко прекратить, а значит, серьезно повлиять на нас как независимую среднюю семейную компанию", - прокомментировали свое решение Ritter Sport.
В немецкой "шоколадной компании" также отметили, что остановка работы России повлияет на выращивающих какао фермеров. Россия является важным рынком для Ritter Sport. По данным компании, в РФ приходится около 7% всего бизнеса.
Ранее сообщалось, что Ritter Sport приняла решение "не продолжать инвестировать в российский рынок и прекращать рекламу на нем".
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