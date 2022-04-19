Немецкий производитель моющих средств Henkel прекратит работу в России
Немецкая компания Henkel Group, производящая моющие средства, косметику и средства личной гигиены, уйдет с российского рынка. Об этом сообщили в заявлении компании 19 апреля
Об этом пишет Bloomberg.
Henkel будет тесно сотрудничать со своими командами в России, чтобы обеспечить упорядоченный процесс, говорится в заявлении производителя. Финансовое влияние этого решения пока невозможно оценить, добавила компания.
2500 сотрудников Henkel в России не уволят, они будут получать зарплату.
Компания сообщила о прекращении работы, через несколько часов после того, как автопроизводитель Stellantis NV объявил о планах остановить производство фургонов на заводе под Москвой. Это один из последних оставшихся в работе российских автозаводов.
Вторжение РФ в Украину спровоцировало выход международных компаний с российского рынка. Это также мешает местному производству, поскольку расширенный список санкций затрудняет получение ключевых элементов. Volkswagen AG, BMW AG и Ford Motor Co. приостановили работу на заводах в стране.
- Напомним, 18 апреля Монобанк сообщил , что прекращает обслуживать клиентов на территории России, Беларуси, Крыма, "Л/ДНР", Северной Кореи, Сирии и Эритреи.
- Также японская корпорация Mitsubishi Motors приостановила производство автомобилей на заводе "ПСМА Рус".
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