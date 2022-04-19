Немецкий производитель моющих средств Henkel прекратит работу в России

Об этом пишет Bloomberg.



Henkel будет тесно сотрудничать со своими командами в России, чтобы обеспечить упорядоченный процесс, говорится в заявлении производителя. Финансовое влияние этого решения пока невозможно оценить, добавила компания.



2500 сотрудников Henkel в России не уволят, они будут получать зарплату.



Компания сообщила о прекращении работы, через несколько часов после того, как автопроизводитель Stellantis NV объявил о планах остановить производство фургонов на заводе под Москвой. Это один из последних оставшихся в работе российских автозаводов.



Вторжение РФ в Украину спровоцировало выход международных компаний с российского рынка. Это также мешает местному производству, поскольку расширенный список санкций затрудняет получение ключевых элементов. Volkswagen AG, BMW AG и Ford Motor Co. приостановили работу на заводах в стране.

Напомним, 18 апреля Монобанк сообщил , что прекращает обслуживать клиентов на территории России, Беларуси, Крыма, "Л/ДНР", Северной Кореи, Сирии и Эритреи.

Также японская корпорация Mitsubishi Motors приостановила производство автомобилей на заводе "ПСМА Рус".