Об этом пресс-секретарь Rheinmetall сказал немецкой медиагруппе RND, информирует BBC.

Он отметил, что концерн готов передать 29 "Леопардов 2А4", предназначенных для "кругового обмена", в апреле-мае этого года.

На ремонт еще 22 Leopard той же модификации, по словам пресс-секретаря, уйдет почти год, и передать их удастся в конце 2023 или начале 2024 года.

Кроме того, Rheinmetall мог бы передать еще 88 старых "Леопардов 1". Готовы ли они к эксплуатации, и если нет, когда будут готовы, пресс-секретарь не уточнил.

Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.

По состоянию на 22 января известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2 , без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

23 января в МИД Польши заявили , что пришлют Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb