Немецкий производитель готов передать Украине 139 танков Leopard
Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство Германии
Об этом пресс-секретарь Rheinmetall сказал немецкой медиагруппе RND, информирует BBC.
Он отметил, что концерн готов передать 29 "Леопардов 2А4", предназначенных для "кругового обмена", в апреле-мае этого года.
На ремонт еще 22 Leopard той же модификации, по словам пресс-секретаря, уйдет почти год, и передать их удастся в конце 2023 или начале 2024 года.
Кроме того, Rheinmetall мог бы передать еще 88 старых "Леопардов 1". Готовы ли они к эксплуатации, и если нет, когда будут готовы, пресс-секретарь не уточнил.
- Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.
- 22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.
- По состоянию на 22 января известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2 , без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.
- 23 января в МИД Польши заявили , что пришлют Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.
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