Немецкий политик предложил размещать мигрантов из Беларуси в Украине
Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предлагает привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе
Об этом сообщает медиакомпания Deutschlandfunk .
10 ноября в интервью немецкому изданию Шмид предложил временно направлять в Украину мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через Беларусь. Такая мера политика предлагает применить на время рассмотрения заявок мигрантов об убежище в ЕС.
"Так мы четко дадим понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", – пояснил Шмид.
Немецкий парламентарий подчеркнул, что на внешних границах ЕС должны быть сохранены закон и порядок. Для этого, по его мнению, требуются регулярные процедуры предоставления убежища и правила приема беженцев.
При этом Шмид осудил отношение Польши к мигрантам, пытающимся нелегально пересечь белорусско-польскую границу. По его словам, неприютно вытеснять беженцев на территорию Беларуси без возможности подать заявку на убежище в ЕС.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.
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