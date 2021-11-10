Немецкий политик предложил размещать мигрантов из Беларуси в Украине

Об этом сообщает медиакомпания Deutschlandfunk .



10 ноября в интервью немецкому изданию Шмид предложил временно направлять в Украину мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через Беларусь. Такая мера политика предлагает применить на время рассмотрения заявок мигрантов об убежище в ЕС.



"Так мы четко дадим понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", – пояснил Шмид.



Немецкий парламентарий подчеркнул, что на внешних границах ЕС должны быть сохранены закон и порядок. Для этого, по его мнению, требуются регулярные процедуры предоставления убежища и правила приема беженцев.



При этом Шмид осудил отношение Польши к мигрантам, пытающимся нелегально пересечь белорусско-польскую границу. По его словам, неприютно вытеснять беженцев на территорию Беларуси без возможности подать заявку на убежище в ЕС.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.

Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.

ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.