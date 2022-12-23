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Немецкий перевозчик Deutsche Bahn передал 63 генератора "Укрзализныце", готовит еще более 300

23 декабря, 2022 пятница
14:47
Мир

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn отправил "Укрзализныце" 63 генератора для отладки работы в условиях дефицита электроэнергии. Еще более 300 генераторов Украина получит в январе

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Bahn со ссылкой на главу Deutsche Bahn Рихард Лутц.

"Мы хотим поддержать наших невероятно смелых коллег там, где срочно нужна помощь", – подчеркнул он.

Известно, что первая партия в составе 63 генераторов была отправлена 23 декабря с железнодорожной станции в Ганновере в Киев. В январе Deutsche Bahn планирует передать еще 325 меньших аварийных генераторов. Передача является безвозмездной помощью "Укрзализныце".

"Генераторы также используются в поездах на ходу, потому что там снова и снова прекращается подача электроэнергии, а подачу света, отопления и теплой воды можно перекрыть", – отметил Лутц.

325 аварийных электрогенераторов, которые получит "Укрзалізниця" в январе, будут использоваться для обеспечения электроэнергией пассажиров и рабочих мест украинских железнодорожников.

  • 22 декабря Киев получил от Дании 9 мощных генераторов . Один из генераторов будет установлен в Киевском гериатрическом пансионате, где живут одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью. Другие 8 генераторов специалисты Киевтеплоэнерго установят в котельных, чтобы на время отключения света киевляне были обеспечены теплом в домах.

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