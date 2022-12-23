Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Bahn со ссылкой на главу Deutsche Bahn Рихард Лутц.

"Мы хотим поддержать наших невероятно смелых коллег там, где срочно нужна помощь", – подчеркнул он.

Известно, что первая партия в составе 63 генераторов была отправлена 23 декабря с железнодорожной станции в Ганновере в Киев. В январе Deutsche Bahn планирует передать еще 325 меньших аварийных генераторов. Передача является безвозмездной помощью "Укрзализныце".

"Генераторы также используются в поездах на ходу, потому что там снова и снова прекращается подача электроэнергии, а подачу света, отопления и теплой воды можно перекрыть", – отметил Лутц.

325 аварийных электрогенераторов, которые получит "Укрзалізниця" в январе, будут использоваться для обеспечения электроэнергией пассажиров и рабочих мест украинских железнодорожников.

22 декабря Киев получил от Дании 9 мощных генераторов . Один из генераторов будет установлен в Киевском гериатрическом пансионате, где живут одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью. Другие 8 генераторов специалисты Киевтеплоэнерго установят в котельных, чтобы на время отключения света киевляне были обеспечены теплом в домах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb