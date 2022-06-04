Об этом сообщает издание DW.

Немецкий бундестаг одобрил поправки к Основному закону ФРГ, позволяющие дополнительно выделить 100 млрд евро на оснащение армии. Решение поддержали 567 депутатов при необходимом минимуме в 491 голос. Эти средства могут выделить за счет кредитов в обход так называемого "долгового тормоза" – правила, запрещающего тратить из бюджета больше, чем в него поступает.

На дополнительно выделенные 100 млрд евро в ближайшие годы планируют закупить самое современное вооружение для немецкой армии, в том числе самолеты, танки, боеприпасы, а также приборы ночного видения и средства связи. Эти меры являются реакцией на подрыв российской агрессии в Украине европейского миропорядка.

Напомним, немецкий министр, который 24 февраля сказал, что Украине осталось несколько часов, планирует приехать в Киев.

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